18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:28

ФСБ проверяет слова Артемия Лебедева о черкесах и памятнике "Родина-мать" на экстремизм

фото ЗакС политика ФСБ проверяет слова Артемия Лебедева о черкесах и памятнике "Родина-мать" на экстремизм

ФСБ начала доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева о черкесах и монументе "Родина-мать", передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Владимира Слащева.

Проверка проводится по заявлению председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова. Его претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, датированными 15 июля и 19 августа. В одном из них Лебедев назвал памятник "Родина-мать" "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь", а в другом - негативно высказался о черкесах.

Агирбов просит возбудить дело по трем статьям: ст. 280 УК РФ (экстремизм), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти) и ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы). Заявитель ожидает, что его в ближайшее время вызовут для дачи пояснений.

В конце августа президент Владимир Путин наградил Лебедева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 сентября, 18:51 Сын депутата Госдумы Гаджиева арестован по делу о групповом избиении

11 сентября, 17:58 Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году

11 сентября, 16:27 Петербургу прочат курорт на месте свалки

11 сентября, 16:23 Полиция массово задерживает уличных музыкантов в Петербурге

11 сентября, 16:22 Депутат Вострецов рассчитывает на выдвижение в Госдуму от ЕР несмотря на критику Турчака

11 сентября, 15:53 Чиновника Минпромторга задержали по делу об особо крупном мошенничестве

11 сентября, 14:59 "Невский край": В Петербурге обсудили интеграцию с Ленобластью

11 сентября, 13:51 ЛСР купила северный намыв Васильевского острова за 3 млрд рублей

11 сентября, 12:24 Соавтор закона об изоляции рунета покинула пост замглавы Минкомсвязи

11 сентября, 11:20 В российских магазинах хотят ввести двойные ценники


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:08 В России выявили еще 5 488 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 203

10:28 ФСБ проверяет слова Артемия Лебедева о черкесах и памятнике "Родина-мать" на экстремизм

11 сентября, 20:54 Правительство Ленобласти хочет видеть Сосновый бор спортивным центром

11 сентября, 20:19 Миронов считает "антинаучной фантастикой" вариант бесплатного проезда от Минтранса

11 сентября, 19:54 Российская интеллигенция подписала открытое письмо в поддержку протестующих белорусов

11 сентября, 19:26 ЦИК фиксирует "очень высокую" явку на электронном голосовании

11 сентября, 18:54 "Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

11 сентября, 18:54 В Смольном уточнили план по ремонту фонтанов

11 сентября, 18:51 Сын депутата Госдумы Гаджиева арестован по делу о групповом избиении

11 сентября, 18:31 Главный судмедэксперт России ушел в отставку

11 сентября, 18:22 За два дня петербургские чиновники насчитали более 400 поваленных деревьев

11 сентября, 17:59 Муниципал: Муниципалы Ломоносова обратились к Шойгу после похищения 15-летней девочки

11 сентября, 17:58 Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году

11 сентября, 17:51 В Петербурге стартует театральный сезон

11 сентября, 17:26 Памфилова разрешила ночные дежурства при наблюдении за выборами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru