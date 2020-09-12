В России выявили еще 5 488 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 203

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 488 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии увеличилось до 1 057 362 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число умерших от коронавируса возросло до 18 484 человек, из них 119 внесены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 203 человека, всего известно о 39 070 заболевших петербуржцев. 23 человека признаны умершими от коронавируса за последний день, всего умерли, по официальным данным, 2 630 человека с этим диагнозом в городе. В Ленобласти заразились еще 36 человек, всего заболели 7 228 жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 628 человек (+68), в Архангельской – до 11 657 (+83), в Коми – до 7 003 (+61). В Псковской области всего заболели 4 915 человек (+38), в Новгородской – 4 635 (+26), в Вологодской – 3 823 (+39). В Калининградской области в статистику внесены 3 712 заболевших (+27), в Карелии – 3 441 (+28), в НАО – 323 (+1).