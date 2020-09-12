18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:45

Ленобласть ждет первую партию вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Ленобласть ждет первую партию вакцины от коронавируса

Ленобласть 12 сентября получит первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в правительстве региона.

О том, что в область направлена небольшая партия вакцины, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время открытия больнично-поликлического комплекса в Сертолово. Препарат поступит на площадку "Ленфарма" в течение дня, затем его распределят по медучреждениям региона.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснулинн, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно с этим пройдет третья фаза клинических исследований вакцины.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:08 В России выявили еще 5 488 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 203

11 сентября, 17:24 Петербургским медикам продлили период работы, за который полагаются "коронавирусные" выплаты

11 сентября, 13:29 Роспотребнадзор пока не зафиксировал эпидемиологических нарушений на УИКах

11 сентября, 10:47 В России выявлено 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10 сентября, 20:34 Духовная семинария в Петербурге закрылась на карантин

10 сентября, 19:18 В больнице имени Раухфуса презентовали новое оборудование

10 сентября, 16:30 В Петербурге наблюдается высокая смертность среди молодых людей от COVID-19

10 сентября, 15:16 Завхоза детсада оштрафовали за использование просроченного санитайзера

10 сентября, 14:51 Глава НИИ гриппа прогнозирует, что препараты от COVID-19 появятся в аптеках уже скоро

10 сентября, 12:53 Музеям и паркам разрешили вернуться к работе с турфирмами


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:09 Булаев предложил ввести в России День члена УИК

16:28 Шнуров об участии в выборах в Госдуму: А что там дают?

15:38 В Александро-Невской лавре отслужили молебен в честь Дня перенесения мощей Александра Невского

14:42 Жителя Сургута оштрафовали за "икону" с Летающим Макаронным Монстром в ВК

13:48 Памфилова призвала избиркомы снимать видео о голосовании на придомовых территориях

12:37 Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

11:45 Ленобласть ждет первую партию вакцины от коронавируса

11:08 В России выявили еще 5 488 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 203

10:28 ФСБ проверяет слова Артемия Лебедева о черкесах и памятнике "Родина-мать" на экстремизм

11 сентября, 20:54 Правительство Ленобласти хочет видеть Сосновый бор спортивным центром

11 сентября, 20:19 Миронов считает "антинаучной фантастикой" вариант бесплатного проезда от Минтранса

11 сентября, 19:54 Российская интеллигенция подписала открытое письмо в поддержку протестующих белорусов

11 сентября, 19:26 ЦИК фиксирует "очень высокую" явку на электронном голосовании

11 сентября, 18:54 "Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

11 сентября, 18:54 В Смольном уточнили план по ремонту фонтанов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru