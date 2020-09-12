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12:37

Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

фото ЗакС политика Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади в Москве, сообщается на сайте организации.

Цель конкурса – создать банк идей по использованию мавзолея, который в союзе назвали "безусловным шедевром архитектуры XX века". По мнению организации, поскольку мавзолей расположен рядом с Музеем русской архитектуры на Воздвиженке, "представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трёх версий мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной".

Участникам конкурса предлагается разработать эскиз проекта использования мавзолея в качестве музея и организовать маршрут, связующий его со зданием музея на Воздвиженке. Желающим нужно зарегистрироваться в качестве участников и оплатить регистрационный взнос. Принимать заявки союз будет до 19 октября, лучшие работы выставят с 11 по 13 ноября в ВК "Гостиный двор", победителей объявят 13 ноября.

Идею конкурса резко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В разговоре с "Говорит Москва" он заявил, что рассматривает конкурс как "откровенную правокацию", а его организаторов – как людей, "которые не понимают, что происходит в мире, и которые подливают масло в огонь".

"Последователи и огрызки ельциновской эпохи — они и сегодня каждый день провоцируют те или иные беспорядки. Те, кто такого рода предложения вносят – они по сути дела поджигают внутри страну. Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех провокаторов – уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда", - заявил Зюганов.

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