Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади в Москве, сообщается на сайте организации.

Цель конкурса – создать банк идей по использованию мавзолея, который в союзе назвали "безусловным шедевром архитектуры XX века". По мнению организации, поскольку мавзолей расположен рядом с Музеем русской архитектуры на Воздвиженке, "представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трёх версий мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной".

Участникам конкурса предлагается разработать эскиз проекта использования мавзолея в качестве музея и организовать маршрут, связующий его со зданием музея на Воздвиженке. Желающим нужно зарегистрироваться в качестве участников и оплатить регистрационный взнос. Принимать заявки союз будет до 19 октября, лучшие работы выставят с 11 по 13 ноября в ВК "Гостиный двор", победителей объявят 13 ноября.

Идею конкурса резко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В разговоре с "Говорит Москва" он заявил, что рассматривает конкурс как "откровенную правокацию", а его организаторов – как людей, "которые не понимают, что происходит в мире, и которые подливают масло в огонь".

"Последователи и огрызки ельциновской эпохи — они и сегодня каждый день провоцируют те или иные беспорядки. Те, кто такого рода предложения вносят – они по сути дела поджигают внутри страну. Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех провокаторов – уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда", - заявил Зюганов.