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17:09

Булаев предложил ввести в России День члена УИК

фото ЗакС политика Булаев предложил ввести в России День члена УИК

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев предложил ввести в России День члена участковой избирательной комиссии, передает ТАСС.

Булаев в информационном центре ЦИК поблагодарил членов УИКов за работу на текущих выборах в регионах России. По его словам, в участковых комиссиях работают более полумиллиона человек с утра до вечера.

"Они иногда ошибаются и иногда бывают ситуации, когда кто-то пользуется своим авторитетом и провоцирует их. Но <...> работу делают и большинство из них делают ее честно. Это <...> люди, на которых сегодня избирательная система держится. Надо, конечно, День члена участковой избирательной комиссии вводить", - сказал Булаев.

Основной день голосования на выборах в России назначен на 13 сентября, но 11-12 сентября проходит досрочное голосование. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах. В Ленобласти, в том числе, выбирают губернатора.

 

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