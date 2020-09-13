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10:51

Коронавирус выявили у ещё 5449 россиян: плюс 206 заболевших - в Петербурге

фото ЗакС политика Коронавирус выявили у ещё 5449 россиян: плюс 206 заболевших - в Петербурге

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 5449 россиян, отчитались в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно об 1 062 811 заболевших с начала пандемии.

Зафиксировано 94 новых летальных исхода; за весь период от COVID-19 погибли 18 578 заразившихся.

Наибольшее количество новых случаев по традиции выявили в Москве - 650, Петербурге - 206, Московской области - 166, Ростовской области - 162, Нижегородской области - 159.

Излечились ещё 2690 граждан, общее число выздоровевших пациентов на сегодняшний день составляет 876 225.

В Северной столице с начала пандемии заболел 39 276 местный житель. Инфекция унесла жизни ещё 20 человек (всего - 2650), выздоровели при этом ещё 104 человека (всего - 27 090).

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