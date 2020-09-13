Телефоны псковского "яблочника" и помощника Шлосберга атаковали спамеры

Мобильные телефоны псковского кандидата в депутаты от "Яблока" Николая Кузьмина, а также местного парламентария и, по совместительству, заместителя Льва Шлосберга, занимающегося координированием выборов в регионе, Дмитрия Пермякова атаковали спамеры, уведомил "МБХ медиа" Кузьмин.

Кроме того, о непрекращающихся звонках известили независимые псковские кандидаты депутаты Павел Оберемко и Михаил Михайлов.

Сегодня утром на телефоны активистов постоянно поступают звонки со скрытых номеров, при ответе собеседник молчит, после чего звонок сбрасывается. Параллельно идет смс-спам-атака.

"У меня физически нет возможности отвечать на важные звонки. Это настоящая провокация, цель которой - затруднить честное наблюдение", - полагает Кузьмин.

С аналогичной проблемой столкнулся и помощник Шлосберга Пермяков.

"Это попытка блокировать наше наблюдение, отомстить за то, что мы не пропускаем ни одно нарушение", - уверен он.

13 сентября в Псковской области, равно как и в других регионах России, проходит Единый день голосования. Местные обитатели выбирают муниципальных депутатов.