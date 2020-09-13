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12:35

Губернатором Ненецкого автономного округа избран Юрий Бездудный

фото ЗакС политика Губернатором Ненецкого автономного округа избран Юрий Бездудный

Депутаты собрания Ненецкого автономного округа в ходе очередной сессии парламента большинством голосов выбрали в качестве губернатора региона Юрия Бездудного, делится РИА "Новости".

Его кандидатуру поддержали 14 депутатов из 16. Бездудный, напомним, стал врио губернатора после того, как прежний руководитель НАО Александр Цыбульский стал исполняющим обязанности главы Архангельской области.

На данный момент Бездудный официально вступил в должность, принеся присягу.

Согласно федеральному и окружному законодательству, губернатора НАО избирают депутаты из трех кандидатур, утвержденных президентом. В соответствии с региональным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Глава НАО избирается на пять лет.

Фото: Екатерина Шутяк

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