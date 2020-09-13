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13:16

В Новороссийске по подозрению в мошенничестве задержали главу отделения "Справедливой России"

фото ЗакС политика В Новороссийске по подозрению в мошенничестве задержали главу отделения "Справедливой России"

Представители правоохранительных органов задержали руководителя отделения "Справедливой России" в Новороссийске, депутата местной гордумы Михаила Ерохина, уведомили в региональном Следкоме.

Политика подозревают в получении свыше 2,1 млн рублей за отказ выставлять наблюдателей за выборами на участки для голосования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следователи полагают, что Ерохину передал деньги сотрудник администрации одного из муниципалитетов Новороссийска "за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан".

Михаил Ерохин является депутатом городской думы Новороссийска шестого созыва. Эсер претендует также на место и в седьмом созыве. Всего "Справедливая Россия" выдвинула на текущих выборах 22 кандидата.

Выборы депутатов местного парламента проходят по 35 одномандатным избирательным округам в пяти внутригородских районах: Восточный, Новороссийский, Приморский, Центральный и Южный.

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