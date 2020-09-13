Треть избирателей поучаствовала в выборах губернатора Ленобласти

Треть избирателей Ленинградской области поучаствовали в выборах губернатора региона, информирует локальный избирком.

"Активность избирателей Ленинградской области на выборах по состоянию на 10 часов утра составляет 30,25% (с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября). Для голосования избирателей Ленинградской области открыты 995 избирательных участка, которые будут работать до 20 часов", - уточнили в комиссии.

Единый день голосования 13 сентября включает в себя выборы руководителя Ленобласти, дополнительные выборы в Заксобрание региона, а также муниципальные выборы в ряде районов.

Напомним, за пост губернатора поборются действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко от "Единой России", президент Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Габитов от "Гражданской платформы", глава комиссии ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев от ЛДПР и глава регионального отделения "Справедливой России" Александр Перминов.