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17:15

Кандидата в депутаты Госсовета Коми облили зеленкой на выходе из суда

фото ЗакС политика Кандидата в депутаты Госсовета Коми облили зеленкой на выходе из суда

Двое мужчин напали на кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Виктора Воробьева и облили его зеленкой, поделился он сам в соцсетях. 

Нападение было совершено на выходе из Сыктывкарского горсуда, где изучался иск Воробьева к местной ТИК.

Ранее в Сыктывкаре напали на двух наблюдателей за выборами, один из которых - координатор движения "Весна" в Петербурга Богдан Литвин.

Напомним, по всей России уже третий день подряд проходят выборы государственных служащих разных уровней. Значительная часть населения уже проголосовала досрочно 11 и 12 сентября.

Наблюдатели за это время успели известить о множественных фальсификациях и нарушениях на избирательных участках.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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