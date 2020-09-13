На выборах губернатора Ленобласти проголосовали свыше полумиллиона человек

В выборах руководителя Ленинградской области приняли участие уже более 500 тысяч местных жителей с правом голоса, уведомили в избирательной комиссии региона.

"Активность избирателей Ленинградской области на выборах по состоянию на 15 часов составляет 37,82%, или 515 тысяч 435 человек (с учётом досрочного голосования 11 и 12 сентября)", - указывается в послании государственного органа.

Для голосования в регионе открыты 995 избирательных участков, которые будут работать до 20 часов.

Напомним, за пост губернатора поборются действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко от "Единой России", президент Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Габитов от "Гражданской платформы", глава комиссии ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев от ЛДПР и глава регионального отделения "Справедливой России" Александр Перминов.