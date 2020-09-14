Фракция "Единой России" потеряла большинство в гордуме Томска

"Единая Россия" на выборах в думу Томска уступила большинство в парламенте кандидатам оппозиционных партий и самовыдвиженцам по итогам обработки 100% протоколов, передает "Интерфакс".

Партия набирает 24,47% голосов, таким образом, по предварительным данным, ее выдвиженцы получат 11 мандатов из 37-ми. Далее расположились КПРФ с 17,55%, "Новые люди" с 15,06%, ЛДПР с 14,43%, "Справедливая Россия" с 11,21%, "Яблоко" с 9,17% и Партия Роста с 5,33% голосов. После обработки 91% бюллетеней по одномандатным округам оппозиционные кандидаты и самовыдвиженцы победили в 18 из 27 округов, "единороссы" - в девяти.

В прежнем составе томской думы "Единая Россия" получила 21 мандат из 35, при этом в фракцию входили 30 депутатов.