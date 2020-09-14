Борис Пиотровский стал первым зампредседателя комитета по культуре

Борис Пиотровский назначен на должность первого зампредседателя комитета по культуре, сообщили в Смольном.

Сообщается, что решение принял губернатор Александр Беглов, приказ о назначении подписал глава комитета по культуре Константин Сухенко. Пиотровский приступил к работе с 14 сентября.

Борис Пиотровский – сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Он занимался издательским делом, один из учредителей идательства "Арка", которое занимается выпускном книг по искусству и культурологии.

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