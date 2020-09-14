Главного финансиста Выборга подозревают в мошенничестве на 700 млн рублей

Председателя комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Ленобласти Александр Болучевский задержан по подозрению в мошенничестве на более чем 700 млн рублей, сообщает управление Следственного комитета по Ленобласти.

По версии следствия, Болучевский совместно с подельниками не позднее 31 июля 2019 года организовал перевод на общую сумму более 700 млн рублей на счета подконтрольных юрлиц. Сделал он это, полагают следователи, используя документы с заведомо ложными сведениями о выполненных работ по капитальному и текущему ремонту зданий в Выборге – в действительности эти работы не выполнялись, отметили в СК. Впоследствии деньги передали чиновнику, "существенно нарушив охраняемые законом интересы общества и государства", сообщили в СК.

Дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следствие направило в суд ходатайство об аресте чиновника.

фото: komfin.vyborg.ru