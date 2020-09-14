Умер первый глава Центрального района Владимир Антонов

Первый глава Центрального района Петербурга Владимир Антонов умер на 75-м году жизни, сообщили в администрации района.

Первой об этом сообщила 13 сентября председатель комитета по физкультуре и спорту Светлана Кузмицкая во "ВКонтакте", не уточняя причину смерти. Глава администрации Центрального района Максим Мейксин выразил свои соболезнования, назвав Антонова "верным своим принципам человеком, мудрым управленцем и настоящим патриотом своего города, душой болеющим за интересы дела, благополучие его горожан".

Мейксин отметил, что Антонов внес "весомый вклад в развитие и благоустройство" территории района. Он напомнил, что при нем были оборудованы Малая Конюшенная улица и пешеходные зоны набережных Невы.

Антонов был главой Центрального района с 1995 по 2004 год. Он также был членом городского Штаба благоустройства и почетным работником общего образования РФ.

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