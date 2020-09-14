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11:20

Дрозденко набрал 83% голосов на выборах губернатора Ленобласти после обработки всех протоколов

фото ЗакС политика Дрозденко набрал 83% голосов на выборах губернатора Ленобласти после обработки всех протоколов

Леноблизбирком обработал 100% бюллетеней на выборах губернатора Ленобласти, действующий губернатор Александр Дрозденко побеждает с итогом 83,61%, сообщили в правительстве Ленобласти.

Его ближайший соперник, представитель ЛДПР Андрей Лебедев, набирает 7,30% голосов. Кандидат от "Справедливой России" Александр Перминов набирает 4,57% голосов, кандидат от "Гражданской платформы" Александр Габитов – 3,06%.

Итоговая явка на выборах составила 51,52%: проголосовали 701,1 тысяч человек. Выборы проходили в течение трех дней, с 11 по 13 сентября.

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