Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным в формате тет-а-тет

Самолет с белорусским главой Александром Лукашенко на борту приземлился в аэропорту Сочи: сегодня у него должны пройти переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".

Отмечается, что аудиенция будет очной, президенты будут беседовать с глазу на глаз.

Путин и Лукашенко должны обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и подискутируют о протестах, не утихающих в стране с 9 августа.

Белорусы, напомним, недовольны сфальсифицированными, с их точки зрения, выборами, на которых Лукашенко набрал 80% голосов, и последовавшим после этого насилием по отношению к мирным демонстрантам. Россия в этом конфликте занимает сторону Лукашенко и даже заготовила для него силовой резерв на случай массовых беспорядков.