Кабмин ФРГ: Три независимые лаборатории подтвердили наличие "Новичка" в организме Навального

Правительство Германии выступило с очередным заявлением, в котором известило, что специалисты трех независимых лабораторий обнаружили следы токсина из группы ядов "Новичок" в организме политика Алексея Навального.

"Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло", - обратились власти ФРГ к РФ.

Повторными анализами занимались в лабораториях Франции и Швеции. Немецкий кабмин отметил, что исследования в европейских научных центрах проводились независимо от "продолжающихся исследований ОЗХО", кроме того, лаборатории представили доказательства наличия в пробах Навального вещества из группы "Новичок" независимо друг от друга.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.