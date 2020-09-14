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12:15

Жданов: Успех "Умного голосования" в Томске - реакция на отравление Навального

фото ЗакС политика Жданов: Успех "Умного голосования" в Томске - реакция на отравление Навального

Разгром "Единой России" на прошедших выборах в Томске - это реакция местных жителей на отравление политика Алексея Навального; кроме того, уврен он, своё дело сыграло предшествовавшее этому расследование о коррупции в городе, полагает директор ФБК Иван Жданов.

"Я абсолютно уверен, что в Томске такой оглушительно успешный результат „Умного голосования" в том числе из-за того, что томчане разделили переживания об Алексее Навальном и разделили всю эту трагедию", - поделился он мнением в эфире "Эха Москвы".

Жданов считает, что предложенная "Умным голосованием" стратегия "безусловно сработала". Как минимум прошедшие локальные выборы доказали это обстоятельство, добавил он.

"„Умное голосование" не сработало там, где просто пишут результаты выборов с потолка. Прежде всего, это такие регионы, как Татарстан, Еврейская автономная область, где уже досрочно проголосовали практически 50%. Нельзя назвать выборами, если миллион человек проголосовал до дня голосования. Никакие тактики здесь не сработают", - констатировал директор ФБК.

Напомним, сегодня стало известно, что единороссы по итогам прошедших в Томске выборов получают в гордуме всего 10 мандатов из 37, лишаясь тем самым партийного большинства. В предыдущем созыве у представителей ЕР было 30 мест. Кроме того, в собрание прошли сотрудники местного штаба Навального - его глава Ксения Фадеева и ее заместитель Андрей Фатеев. 

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