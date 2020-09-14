"Коммунисты России" просят прокуратуру разобраться в задержаниях музыкантов в Петербурге

Партия "Коммунисты России" обратилась в прокуратуру Петербурга с требованием проверить законность задержания уличных музыкантов в городе, заявил глава петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

Он заявил, что обвинение уличных музыкантов в самовольном занятии земельных участков – это "из области книги Носова "Незнайка на Луне", где капиталисты вводили налог на воздух".

"Наша партия считает преследования уличных музыкантов в Питере противоправными и некультурными. Если полицейские зачищают улицы города от менестрелей , пусть сами встанут на перекрёстках и поют! В городе достаточно преступности- пусть полиция занимается обеспечением безопасности петербуржцев, а не гнобит тех, кто дарит радость жителям и гостям города", - заявил Малинкович.

В сентябре полиция начала массово задерживать уличных музыкантов, вменяя им самоуправство и самовольное занятие земельного участка. Кроме того, у артистов изымают инструменты и технику.

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