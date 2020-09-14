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12:45

Единоросс Цыбульский победил на выборах губернатора Архангельской области

фото ЗакС политика Единоросс Цыбульский победил на выборах губернатора Архангельской области

Кандидатуру врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского на прошедших выборах главы региона поддержали 69,95% избирателей, следует из данных ЦИК постфактум обработки 99,9% протоколов. Управленец выдвигался от партии "Единая Россия".

На втором месте по результатам голосования оказалась кандидат от "Справедливой Росси" Ирина Чиркова с 16,91% голосов. Следом идут Сергей Пивков от ЛДПР - 6,75%, Андрей Есипов от "Коммунистической партии социальной справедливости" - 2,13%, Николай Вакорин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,78%, Айман Тюкина (партия "Зелёная альтернатива") - 1,24%.

Явка составила 32,65%.

Примечательно, но в  Ненецком автономном округе, жители которого также участвуют в выборе главы Архангельской области, подавляющее большинство избирателей отдали свои голоса за эсера Чиркову: в Нарьян-Маре она набрала 69,78%, в то время как Цыбульского поддержали лишь 13,57%.

Протестное голосование в НАО можно объяснить реакцией местных жителей на известие о возможном объединении региона с Архангельской областью. НАО был также единственным субъектом РФ, который высказался против изменения Конституции.

Главой округа избран Юрий Бездудный.

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