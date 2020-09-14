Единоросс Цыбульский победил на выборах губернатора Архангельской области

Кандидатуру врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского на прошедших выборах главы региона поддержали 69,95% избирателей, следует из данных ЦИК постфактум обработки 99,9% протоколов. Управленец выдвигался от партии "Единая Россия".

На втором месте по результатам голосования оказалась кандидат от "Справедливой Росси" Ирина Чиркова с 16,91% голосов. Следом идут Сергей Пивков от ЛДПР - 6,75%, Андрей Есипов от "Коммунистической партии социальной справедливости" - 2,13%, Николай Вакорин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,78%, Айман Тюкина (партия "Зелёная альтернатива") - 1,24%.

Явка составила 32,65%.

Примечательно, но в Ненецком автономном округе, жители которого также участвуют в выборе главы Архангельской области, подавляющее большинство избирателей отдали свои голоса за эсера Чиркову: в Нарьян-Маре она набрала 69,78%, в то время как Цыбульского поддержали лишь 13,57%.

Протестное голосование в НАО можно объяснить реакцией местных жителей на известие о возможном объединении региона с Архангельской областью. НАО был также единственным субъектом РФ, который высказался против изменения Конституции.

Главой округа избран Юрий Бездудный.