Софийскую улицу свяжут с Заводским проспектом в Колпино

В Петербурге продолжаются работы по строительству продолжения Софийской улицы: на сей раз новый отрезок дороги должен связать Заводской проспект в Колпино с автомагистралью "Нева", уведомили в Смольном.

На сегодняшний день объект длиной 1370 метров готов на 56%. Дорожники проложили основание проезжей части и ведут подключение её к Заводскому проспекту. Также подрядчик почти завершил возведение одного надземного перехода и приступил к строительству второго.

В рамках строительства будет обустроено асфальтобетонное покрытие основной трассы и местных проездов, оборудованы линии электропередач и проложена водопропускная труба через реку Попову Ижорку.

Возведение нового отрезка Софийской улицы началось в начале прошлого года. В Смольном надеются, что дорога разгрузит автосообщение между Колпинским и Пушкинским районами.