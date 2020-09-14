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13:50

Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-мэра Норильска из-за разлива топлива

фото ЗакС политика Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-мэра Норильска из-за разлива топлива

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о халатности в отношении бывшего главы Норильска Рината Ахметчина, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Ахметчин в мае 2020 года получил сведения о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", но в течение двух дней не принимал мер по организации неотложных работ для локализации разлива. Неисполнение обязанностей главы города привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде, полагает следствие.

Дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Норильский городской суд.

Напомним, в конце мая из резервуара ТЭЦ-3 из-за разгерметизации вытекло более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Эксперты назвали происшествие одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Однако региональные власти пытались скрыть сведения о произошедшем, позже о нем узнал президент Владимир Путин, что привело его в ярость.

В конце июля Ахметчин ушел в отставку. Врио главы Норильска стал Николай Тимофеев.

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