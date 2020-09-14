18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:10

Лидеру "Левого сопротивления" Полюдовой добавили эпизод в рамках дела об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Лидеру "Левого сопротивления" Полюдовой добавили эпизод в рамках дела об оправдании терроризма

Левая активистка Дарья Полюдова, с января текущего года пребывающая под арестом, стала фигурантом дела о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), уведомил глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Как уточнил представляющий интересы Полюдовой адвокат Леонид Соловьев, поводом для добавления нового эпизоа в рамках уже имеющегося разбирательства стали её высказывания о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем в декабре 2019 года стрельбу у столичного здания ФСБ.

"Это дополнительное обвинение и новый эпизод к уже предъявленным ранее части 2 статьи 205.2 и части 1 статьи 280.1, то есть у нее сейчас три обвинения", - добавил Соловьев.

Полюдову, напомним, подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием средств массовой информации и интернета). 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:50 Оскорблённые нападками блогера чиновники из администрации Вологды обратились в полицию

17:26 "Мемориал" признал политзаключенным пермяка, осужденного за акцию с манекеном Путина

17:20 Союз архитекторов отменил конкурс на концепцию использования мавзолея после критики

16:52 Суд оставил голодающего Шестуна в СИЗО до конца года

16:29 Прожиточный минимум в Петербурге вырос почти на 100 рублей

14:51 УФАС оштрафовало на миллион участников картельного сговора в сфере благоустройства

13:50 Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-мэра Норильска из-за разлива топлива

13:42 Софийскую улицу свяжут с Заводским проспектом в Колпино

13:10 Оппозиционные депутаты ЗакСа обратились в Уставной суд с требованием защитить бездомных

12:41 "Коммунисты России" просят прокуратуру разобраться в задержаниях музыкантов в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 "Вашими налогами будут оплачены наши побои": Тихановская - о российском кредите Белоруссии

20:20 Партия "Яблоко" подытожила прошедшие выборы: в 12 регионах депутатами стали 47 кандидатов

19:50 Оскорблённые нападками блогера чиновники из администрации Вологды обратились в полицию

19:23 Беглов: В Петербург направлена пилотная партия вакцины от COVID-19

18:57 Смольный решил выделить 760 млн рублей на поддержку театров и культпроектов

18:48 Сергей Лавров отменил свой визит в Германию 15 сентября

18:26 В Карелии суд восстановил на работе мужчину, уволенного за отказ носить маску

17:55 Суд признал брата убитой аспирантки СПбГУ Ещенко потерпевшим по делу

17:46 Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов

17:26 "Мемориал" признал политзаключенным пермяка, осужденного за акцию с манекеном Путина

17:20 Союз архитекторов отменил конкурс на концепцию использования мавзолея после критики

16:52 Суд оставил голодающего Шестуна в СИЗО до конца года

16:29 Прожиточный минимум в Петербурге вырос почти на 100 рублей

16:04 Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ

15:57 Суд не стал отменять итоги муниципальных выборов на двух участках МО "Московская застава"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru