Лидеру "Левого сопротивления" Полюдовой добавили эпизод в рамках дела об оправдании терроризма

Левая активистка Дарья Полюдова, с января текущего года пребывающая под арестом, стала фигурантом дела о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), уведомил глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Как уточнил представляющий интересы Полюдовой адвокат Леонид Соловьев, поводом для добавления нового эпизоа в рамках уже имеющегося разбирательства стали её высказывания о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем в декабре 2019 года стрельбу у столичного здания ФСБ.

"Это дополнительное обвинение и новый эпизод к уже предъявленным ранее части 2 статьи 205.2 и части 1 статьи 280.1, то есть у нее сейчас три обвинения", - добавил Соловьев.

Полюдову, напомним, подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием средств массовой информации и интернета).