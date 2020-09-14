18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:10

Лидеру "Левого сопротивления" Полюдовой добавили эпизод в рамках дела об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Лидеру "Левого сопротивления" Полюдовой добавили эпизод в рамках дела об оправдании терроризма

Левая активистка Дарья Полюдова, с января текущего года пребывающая под арестом, стала фигурантом дела о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), уведомил глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Как уточнил представляющий интересы Полюдовой адвокат Леонид Соловьев, поводом для добавления нового эпизоа в рамках уже имеющегося разбирательства стали её высказывания о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем в декабре 2019 года стрельбу у столичного здания ФСБ.

"Это дополнительное обвинение и новый эпизод к уже предъявленным ранее части 2 статьи 205.2 и части 1 статьи 280.1, то есть у нее сейчас три обвинения", - добавил Соловьев.

Полюдову, напомним, подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием средств массовой информации и интернета). 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:29 Прожиточный минимум в Петербурге вырос почти на 100 рублей

16:04 Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ

15:57 Суд не стал отменять итоги муниципальных выборов на двух участках МО "Московская застава"

15:50 Торговые центры Петербурга накажут за сотню нарушений в работе фудкортов

15:47 Тысячу школьников перевели на дистанционку из-за вспышек инфекционных заболеваний в Великом Новгороде

15:22 Памфилова назвала выборную кампанию 2020 года лучшей за последнее время

15:20 Макрон попросил Путина "пролить свет" на ситуацию с отравлением Навального

14:51 УФАС оштрафовало на миллион участников картельного сговора в сфере благоустройства

14:32 Хабаровчане в 66-й раз вышли на улицы поддержать Фургала

14:10 Лидеру "Левого сопротивления" Полюдовой добавили эпизод в рамках дела об оправдании терроризма

13:50 Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-мэра Норильска из-за разлива топлива

13:42 Софийскую улицу свяжут с Заводским проспектом в Колпино

13:28 16 партий могут участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей

13:10 Оппозиционные депутаты ЗакСа обратились в Уставной суд с требованием защитить бездомных

12:45 Единоросс Цыбульский победил на выборах губернатора Архангельской области

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru