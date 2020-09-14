Хабаровчане в 66-й раз вышли на улицы поддержать Фургала

Жители Хабаровска уже 66-й день подряд выходят на улицы родного города для того, чтобы выказать поддержку пребывающему под арестом экс-краевому главе Сергею Фургалу: трансляцию с места событий ведёт YouTube-канал RusNews.

Традиционно мероприятие началось на центральной площади напротив здания правительства Хабаровского края. После демонстранты двинулись маршем по улицам, скандируя "Свободу!", "Фургал - наш выбор", "Вова, выпей чаю, Хабаровск угощает". В руках у протестующих были плакаты следующего содержания: и "Хотите быть рабами - сидите на диване", "Спасти Фургала - спасти свободные выборы".

Задержаниями встреча не омрачилась.

Напомним, протесты в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004-2005 годах бизнесменов в Хабаровском крае. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Евгении Зори, которого застрелили в Хабаровске в 2004 году.