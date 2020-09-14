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15:47

Тысячу школьников перевели на дистанционку из-за вспышек инфекционных заболеваний в Великом Новгороде

фото ЗакС политика Тысячу школьников перевели на дистанционку из-за вспышек инфекционных заболеваний в Великом Новгороде

Порядка тысячи учащихся школ в Великом Новгороде были переведены на дистанционное обучение из-за обострения эпидемиологической обстановки в городе, информирует "Интерфакс".

"Всего на дистанционное обучение в областном центре переведены 38 классов в 2 гимназиях и 6 школах", - уточнили в разговоре с изданием собеседники в новгородской мэрии.

Наибольшее число заразившихся ОРВИ зафиксировано в гимназиях "Новоскул" и №1, а также в школах №20 и 34. По одному классу в школах №3, 10, 17 и 33 переведены на дистанционку из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Добавим также, с начала года в примерно десяти школах Петербурга выявили единичные случаи заражения COVID-19, однако в Роспотребнадзоре решили, что ситуация не критичная, поэтому закрывать учебные заведения не стоит.

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