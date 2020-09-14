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15:50

Торговые центры Петербурга накажут за сотню нарушений в работе фудкортов

фото ЗакС политика Торговые центры Петербурга накажут за сотню нарушений в работе фудкортов

Сотрудники комитета по контролю за имуществом петербурга за три дня составили 171 протокол в отношении владельцев торговых центров Петербурга за нарушения в работе фудкортов, сообщили в Смольном.

Чиновники с 12 сентября проверили порядка 35 торговых центров на соблюдение санитарных норм. Большая часть найденных ими нарушений связана с работой фудкортов, фуд-плейсов и "островных" торговых точек. Выяснилось, что у некоторых предпринимателей отсутствовали или не соответствовали заявленной деятельности QR-коды. Руководителей комплексов наравне с предпринимателями привлекут к ответственности. При этом чиновники заметили, что, в отличие от предыдущих проверок, значительно возросло число посетителей и работников, испольщующих маски и перчатки.

"Только добросовестное исполнение санитарных стандартов и личная ответственность каждого гражданина за своё здоровье и здоровье окружающих позволит снизить распространение инфекции", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.

Фудкорты и кинотеатры возобновили работу 12 сентября. Они последними оставались недоступны при снятии "коронавирусных" ограничений в Петербурге. Беглов обратился к главе управления Роспотребнадзора по региону Наталии Башкетовой с вопросом о возможности открыть фудкорты и кинотеатры на фоне иска управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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