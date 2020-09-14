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15:57

Суд не стал отменять итоги муниципальных выборов на двух участках МО "Московская застава"

фото ЗакС политика Суд не стал отменять итоги муниципальных выборов на двух участках МО "Московская застава"

Московский районный суд 14 сентября решил не отменять результаты муниципальных выборов 2019 года по участкам №№ 1285 и 1286. Рассмотрение этого дела длилось почти год.

Истцами выступили бывшие кандидаты от "Яблока" Екатерина Сапрыкина, Дмитрий Хорзов, Кирилл Швайковский. Они заявили о многочисленных нарушениях в ходе подсчёта голосов, в частности, о непроведении итоговых заседаний участковых избирательных комиссий.

По словам истцов, члены УИК в ночь после выборов покинули участки, не подведя итоги. Протоколы голосования были подписаны позже, не под камеру и в отсутствии наблюдателей. При этом с участка № 1285 оргтехнику и бюллетени вывозил единоросс Юрий Докукин, позже ставший главой муниципалитета.

Истцы приобщили к материалам дела видеозапись с участка № 1286, на которой председатель УИК, по их словам, оглашает результаты голосования. С официально опубликованными позже эти цифры не совпали. Кроме того, члену комиссии с совещательным голосом Андрею Салманову выдали копию протокола с результатами, озвученными на видео. Ранее, выступая в суде, бывший председатель УИК № 1286 заявил, что на документе стоит не его подпись. Подчерковедческая экспертиза не смогла определить, подлинный это автограф или нет.

Представитель ИКМО Иван Ефимов не подтвердил заявление о том, что на видео озвучиваются результаты голосования.

- УИК оформляет свое решение протоколом, а не видеозаписью, - отметил он.

По словам Ефимова, доводы его оппонентов были основаны на предположениях. Представительница прокуратуры также выступила против удовлетворения иска.

Заинтересованным лицом по делу проходила бывшая глава "Московская застава" Валентина Афонькина. Она была в числе победителей на других УИК, но из-за результатов на участках №№ 1285 и 1286 не смогла переизбраться в совет.

Истцы намерены обжаловать решение районного суда в городском.

Напомним, ранее Московский суд отменил итоги выборов на УИК №№ 1280 и 1290. Позже Горсуд пересмотрел решение первой инстанции по участку № 1290.

Сергей Еремеев

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