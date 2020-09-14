Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ

Врачи немецкой клиники "Шарите" отключили Алексея Навального от аппарата ИВЛ, сообщается в Twitter клиники.

По словам врачей, состояние здоровья Навального продолжает улучшаться. Пока политик проходит мобилизацию, он уже может ненадолго вставать с кровати. В "Шарите" пояснили, что решили публично заявить о состоянии Навального после консультации с ним и его женой.

Ранее кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.