Союз архитекторов отменил конкурс на концепцию использования мавзолея после критики

Союз архитекторов решил отменить конкурс идей лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади на фоне критики, передает РБК в Telegram со ссылкой на президента союза Николая Шумакова.

Шумаков подчеркнул, что "никто не хотел сносить мавзолей, никто не хотел выносить тело Ленина".

"Но условия конкурса никто не читает, и совершенно оголтелые есть личности, которые обвиняют меня во всем — что я сношу мавзолей, что я выбрасываю на помойку Ленина. Им говоришь, что нет, этого нет, ну пожалуйста, ну почитайте условия конкурса, там нет ничего этого. Нет, читать условия мы не будем, ты специально все это делаешь, потому что тебе деньги кто-то платит, ты специально возбуждаешь ситуацию, 7 ноября приближается", — рассказал Шумаков, добавив, что это все продолжается уже четыре дня.

"Уже сил никаких нет, и я решил прикрыть. Просто катастрофа — в обществе творятся страшные вещи, я этого абсолютно не ожидал. Главное, что я все сношу и все разрушаю", — добавил президент союза.

Конкурс https://www.zaks.ru/new/archive/view/204769был объявлен 12 сентября. Его организаторы отмечали, что поскольку музей расположен рядом с Музеем русской архитектуры на Воздвиженке, было бы целесообразно использовать его как филиал последнего. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал конкурс, расценив его как "откровенную провокацию".