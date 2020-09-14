"Мемориал" признал политзаключенным пермяка, осужденного за акцию с манекеном Путина

Правозащитный центр "Мемориал" счёл, что житель Перми Александр Шабарчин, ставший объектом уголовного преследования из-за акции с манекеном, напоминающим Владимира Путина, достоин называться гражданином, заключенным по политическим мотивам.

"„Мемориал" считает фигуранта дела о „кукле Путина", оппозиционного активиста из Перми Александра Шабарчина политическим заключенным, а еще одного фигуранта этого же дела Данилу Васильева - преследуемым по политическим мотивам. Мы полагаем, что уголовное преследование Шабарчина и Васильева связано с их политическим активизмом и осуществляется при отсутствии состава преступления. ПЦ „Мемориал" призывает немедленно освободить Александра Шабарчина из-под стражи и отменить обвинительный приговор по делу активистов", - говорится в сообщении ПЦ.

Напомним, 18 августа Ленинский суд Перми приговорил Шабарчина и Васильева к двум годам колонии и году условно соответственно, признав виновными в хулиганстве. Другой фигурант разбирательства, Александр Эткин, был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Дело касалось акции 2019 года, когда активисты оставили в центре Перми одетый в арестантскую робу манекен, к которому было приколото лицо Путина.

Фото: "Мемориал"