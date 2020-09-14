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14 сентября, 17:55

Суд признал брата убитой аспирантки СПбГУ Ещенко потерпевшим по делу

фото ЗакС политика Суд признал брата убитой аспирантки СПбГУ Ещенко потерпевшим по делу

Октябрьский райсуд Петербурга признал брата расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Сергея потерпевшим по делу об её убийстве: сегодня он поучаствовал в заседании по видеосвязи и рассказал о последнем разговоре с сестрой.

Сергей Ещенко заявил, что подозреваемый в совершении преступления экс-доцент СПбГУ Олег Соколов часто поднимал руку на свою сожительницу. В частности, в ночь перед убийством сестра звонила брату несколько раз: в ходе одной из беседы она сообщила родственнику, что историк сильно ударил её головой об пол.

На вопрос о том, какого наказания, по мнению Сергея, заслужил Соколов, он ответил, что было бы справедливо лишить научного деятеля возможности видеться со своими родными, так же как он лишил этой возможности семью Ещенко.

Ранее суд счел потерпевшими по делу родителей Анастасии Ещенко.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

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