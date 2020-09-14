Сергей Лавров отменил свой визит в Германию 15 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Германию, запланированный на 15 сентября, сообщается на сайте МИД РФ.

Поводом отмены в ведомстве назвали изменения в графике министра иностранных дел Германии Хайко Мааса: из-за них на двусторонние переговоры министром отводится лишь полчаса, заявили в МИД РФ.

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита", - заявили в российском ведомстве.

Параллельно с этим Лавров в интервью RTVI прокомментировал отравление Алексея Навального, который находится на лечении в немецкой клинике. Министр заявил, что "западные партнеры перешли все рамки разумного" и вынуждают Россию сознаться в отравлении политика.

"Нам говорят, вы не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами. Загадочная история", — сказал Лавров.

Лавров 15 сентября должен был участвовать в церемонии закрытия в Берлине года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 годов.

фото: mid.ru