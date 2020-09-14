Беглов: В Петербург направлена пилотная партия вакцины от COVID-19

В ближайшее время в распоряжение петербургских врачей поступит первая партия вакцины от коронавируса, оповестил городской глава Александр Беглов в эфире "Радио России".

"В город направлена пилотная партия вакцины против COVID-19. Пока это несколько десятков доз, предназначенных для врачей", - отчитался губернатор.

Некоторое время назад директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что лекарства от COVID-19 станут доступны для населения уже в ближайшее время.

"Антивирусная" вакцина, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснулин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно с этим пройдет третья фаза клинических исследований вакцины. Препарат "Спутник V" уже поступил в гражданский оборот.

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