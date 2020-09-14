Партия "Яблоко" подытожила прошедшие выборы: в 12 регионах депутатами стали 47 кандидатов

"Яблочники" подвели итоги прошедшего в регионах трехдневного голосования: так, в региональные законодательные органы прошли 47 человек от партии, которые стали депутатами Костромской областной Думе, а также в городских думах Томска, Калуги и Костромы. Кроме того, партийцы попали в муниципальные советы Башкирии, Дагестана, Красноярского края, Московской, Новгородской, Омской, Самарской, Псковской и Челябинской областей.

К примеру, неплохие результаты "яблочники" получили в Томской области: до 9, 34% увеличилась поддержка политорганизации на выборах в гордуму Томска. Список партии преодолел проходной барьер и получил 6,9% голосов на выборах в городской совет ЗАТО Северск - городе-спутнике Томска.

В Костромской области депутатом областной думы стал выдвинутый "Яблоком" бизнесмен Максим Гутерман. В свою очередь глава костромского "Мемориала" Николай Сорокин прошел в городскую думу.

Уверенные результаты "Яблоко" продемонстрировало в Псковской области: по партийным спискам победили кандидаты в Невельском и Себежском районах, получив более 11% голосов. Ещё 19 партийцев избраны в локальные собрания депутатов городских и сельских поселений в девяти районах области.

В Новгородской области семь "яблочников" стали муниципалами, по два - в Башкирии и Дагестане, по одному - в Самаре, Омской и Челябинской областях.