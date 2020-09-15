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9:25

NYT: Навальный намерен вернуться в РФ и продолжить политическую деятельность

фото ЗакС политика NYT: Навальный намерен вернуться в РФ и продолжить политическую деятельность

Оппозиционер Алексей Навальный известил о намерении вернуться в Россию и продолжить заниматься тем же, чем и ранее - политикой, информирует газета The New York Times, ссылаясь на сведения, полученные от сотрудника Службы безопасности Германии.

О своих дальнейших планах Навальный уже сообщил немецкому прокурору.

"Он не хочет отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свою миссию", - поведал собеседник издания.

Кроме того, по словам источника, политик "полностью осознает свое состояние, что произошло, и где он находится". Среди прочего, он уже якобы отказался кооперироваться с российскими властями, предложившими ФРГ совместное расследование отравления.

Добавим, это уже не первый случай, когда иностранные издания выступают с подобными заявлениями. Ранее Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что Навальный полностью очнулся, однако соратники политика заявили, что информация преувеличена и содержит много фактических ошибок.

Оппозиционер впал в кому после того, как ему стало плохо на борту рейса Томск-Москва 20 августа. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, сейчас его отключили от аппарата ИВЛ.

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