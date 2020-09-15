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10:10

Иностранные юристы готовят иск против Лукашенко в Гаагский суд

фото ЗакС политика Иностранные юристы готовят иск против Лукашенко в Гаагский суд

Иностранные юристы занимаются подготовкой пакета документов для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном Гаагском суде, оповестил кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в своём YouTube-канале.

На данный момент идет работа по сбору свидетельств от граждан, пострадавших от побоев силовиков в первые дни разгона мирных демонстраций в стране.

Кроме того, на вопрос о том, какой должна быть реакция Запада на события в Белоруссии, Цепкало ответил, что будет "более чем достаточно", если Евросоюз введёт против Лукашенко и его окружения жёсткие санкции.

Накануне белорусский президент приехал сегодня в Сочи на аудиенцию к Владимиру Путину. Постфактум встречи, прошедшей при закрытых дверях, российский глава сообщил, что принял решение выделить республике кредит в размере 1,5 млрд долларов, отметив при этом, что со своими проблемами страна должна справиться сама и "без подсказок извне".

Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская, равно как и Цепкало, вынуждена была сразу после выборов под давлением покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко - с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.

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