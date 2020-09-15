Вакцина от COVID-19 поступила в одну из больниц Петербурга

В Петербург была доставлена первая партия препарата "Спутник V", который направили в городскую больницу №40, оповестили в Смольном.

На первом этапе вакцинации будет налажена транспортная логистика, после прививки получат петербуржцы из группы риска.

Врачи горбольницы №40 получили все необходимые документы по вакцинации и инструктаж по применению и хранению препарата от разработчика: так, медучреждения и транспорт должны быть холодильниками с поддерживаемой температурой не выше минус 18 градусов.

Вакцинацию широких слоев населения обещается начать после пострегистрационных исследований.

О том, что в городе на Неве едет первая партия "Спутника V", накануне сообщил губернатор Александр Беглов.

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