Суд не стал наказывать петербурженку за неуведомление о результатах теста на коронавирус

Смольнинский суд Петербурга прекратил дело в отношении Анжелики Гришкун, которая вовремя не разместила информацию о тесте на коронавирус ее сына на портале госуслуг после приезда из-за границы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Гришкун, согласно протоколу, не разместила в течение положенных трех дней на портале госуслуг результаты теста несовершеннолетнего сына, когда они приехали в Россию из Турции. Судья признала женщину виновной, но прекратила дело за малозначительностью.

Суд решил, что содеянное не повлекло за собой каких-либо неустранимых вредных последствий и существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Вернувшись в Россию, Гришкун и ее сын добровольно сдали тест, у обоих отрицательные результаты.

Неделей ранее был выписан первый штраф за то же самое правонарушение. Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей. Сообщалось, что с 2 августа за подобные нарушения составили свыше 100 протоколов.