Россиян не будут штрафовать за оскорбление полицейских в интернете

Граждане России не будут привлекаться к ответственности за оскорбление представителей правопорядка на просторах интернета, уведомляет ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник.

Собеседник издания уточнил, что несмотря на то, что соответствующий проект закона уже "прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу", Министерство внутренних дел отказалось от его дальнейшей проработки: "Рассматриваться он [законопроект] не будет".

Согласно упраздненному документу, за словесные "издевательства" над стражами правопорядка в Сети предполагался штраф в размере 100 тысяч рублей.