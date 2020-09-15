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12:31

Дмитриева раскритиковала "бюджетные" законопроекты Смольного

фото ЗакС политика Дмитриева раскритиковала "бюджетные" законопроекты Смольного

Правительство Петербурга намерено усложнить процедуру внесения поправок в бюджет города от лица депутатов и парламентских фракций, заявила лидер фракции Партия Роста в Законодательном собрании Оксана Дмитриева.

Смольный предложил несколько изменений в закон о бюджетном процессе. Одним из них предусматривается, что поправки в бюджет парламентариям можно будет вносить только после предварительного согласования с теми, чье финансирование предлагается уменьшить или увеличить.

- Например, Партия Роста вносит поправку на сокращение ассигнований на ЗСД, - прокомментировала Дмитриева ЗАКС.Ру. - И прежде чем ее внести - не просто принять, а внести - нужно получить согласие самого ЗСД. Это значит, что даже обсуждать какое-то сокращение любых расходов, неэффективных и нерациональных, нельзя без согласия тех, кого сокращают. Я удивляюсь, что это вообще прошло юрком Смольного. 

Кроме того, Дмитриева возмутилась новым проектом закона о межбюджетных трансфертов для муниципалов. Инициатива призвана регулировать процесс выделения дотаций, субсидий и субвенций для органов местного самоуправления Петербурга. 

- Там абсолютно дикая методика, к которой не приложены расчеты. Идет перераспределение денег между муниципалитетами и никакой из муниципалитетов не может понять, ему будут давать меньши или больше. Это первый случай за мою двадцатипятилетнюю практику, чтобы вообще были не приложены расчеты, - заявила лидер фракции Партия Роста.

Дмитриева отметила, что субсидии муниципалитетам предлагается рассчитывать на основе ожидаемых налоговых поступлений:

- Допустим, комитет по финансам говорит: "Мы ожидаем, что у вас будет много денег, поэтому мы вам ничего не дадим". Муниципалитету придется доказывать, что факт исполнения бюджета и собственный прогноз не соответствуют ожиданиям комитета. И он не может оспорить их ожидания. Это первая методика трансфертов, с которой я сталкиваюсь, где ожидания заложены в формулы. Обычно - только факты. 

Обе инициативы ЗакС рассмотрит в первом чтении на заседании 16 сентября. В понедельник, 14 сентября, их одобрил парламентский бюджетно-финансовый комитет.  


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