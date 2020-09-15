Депутат Госдумы Деньгин и сенатор Калашников поменяются местами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что депутат Госдумы Вадим Деньгин переходит в Совет Федерации, 15 сентября – его последний день работы в нижней палате парламента, передает РИА "Новости".

Деньгин – депутат от ЛДПР, представляющий Брянскую область. Его место займет сенатор Сергей Калашников, который представляет тот же самый регион. Калашников подтвердил, что переходит в Госдуму, а Деньгин займет его место.

В июле СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Совфед в сентябре могут покинуть семь сенаторов. Позже это подтвердила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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