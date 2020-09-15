Смольный планирует выплачивать субсидии на зарплату временных сотрудников

Комитет по труду и занятости населения подготовил проект постановления по выдаче субсидий работодателям, которым пришлось сократить время работы своих сотрудников. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Как следует из названия проекта, деньги ведомство планирует выдавать на частичное погашение зарплаты при временном трудоустройстве работников, которые находятся "под риском увольнения". Речь идет о введении неполного рабочего дня, остановке работ, отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск и проведению "мероприятий по высвобождению работников", уточняется в документе.

Там же сообщается, что субсидию выдадут на возмещение затрат в 2020 году, а период "временной занятости" должен быть не более трех месяцев. Ведомство планирует выплачивать минимальный размер оплаты труда и сумму страховых выплат в бюджет.

Для получения денег у работодателя не должно быть ограничительных мер, связанных с коронавирусом, а также должны отсутствовать долги по другим бюджетным выплатам и налогам. Кроме этого, претендующий на субсидию предприниматель обязан не находится в процессе ликвидации или реорганизации.