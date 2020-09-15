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12:58

Песков: Если Навальный поправится, все этому будут рады

фото ЗакС политика Песков: Если Навальный поправится, все этому будут рады

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все будут рады, если политик Алексей Навальный поправится, передает РИА "Новости".

"Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады", - сказал Песков.

Тем временем Навальный опубликовал первый пост в соцсетях после своего отравления. Он рассказал, что накануне уже дышал сам, без сторонней помощи.

Ранее кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

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