Харлашкин приступил к работе в транспортном управлении Ленобласти

Покинувший пост главы "Метростроя" Сергей Харлашкин приступил к исполнению новых обязанностей: теперь он занимает кресло руководителя управления по транспорту Ленинградской области, информирует пресс-служба правительства региона.

Сегодня чиновник поучаствовал на совещании у областного вице-премьера Михаила Москвина, посвященного планам по возведению ТПУ "Девяткино".

На данный момент управленцы решили перенести проведение проводов к узлу из-за внушительной нагрузки на бюджет. Сейчас дорожники изучают возможность укладки дороги между жилыми домами и ЛЭП.

Харлашкин ушел из "Метростроя" в конце августа, не пробыв его руководителем и года.

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