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13:56

Смольный начал снос гаражей на месте будущего фондохранилища Эрмитажа

фото ЗакС политика Смольный начал снос гаражей на месте будущего фондохранилища Эрмитажа

Петербургский комитет по контролю за имуществом отчитался о том, что на Школьной улице на участке между домами №63-65 начался снос гаражей для последующего возведения фондохранилища государственного музея "Эрмитаж".

Забвению будут преданы 32 гаражных бокса. Землю арендовало ОО "Содружество автолюбителей", договор с которым расторгли ещё в 2017 году. Владельцев мест за месяц оповестили о грядущем сносе и необходимости очистки территории.

Помимо фондохранилища, на месте в дальнейшем появится комплекс производственной базы Эрмитажа.

Добавим также, в марте ККИ уже демонтировал гаражи на Мебельной улице, где должен появиться завод фасовочного оборудования. Владельцы боксов тогда оказывали сопротивление подрядчикам работ, преграждая путь технике, а один автомобилист даже принёс с собой гранату.

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