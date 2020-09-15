Рогозин: Венера - это русская планета

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на выставке HeliRussia-2020 заявил о намерении России послать миссию на Венеру, передает ТАСС.

Россия готовит совместную с США миссию "Венера-Д", а собственную, отдельную, хочет послать дополнительно, сказал Рогозин.

"Считаем , что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - добавил глава "Роскосмоса".

Накануне РИА "Новости" соощало, что британские и американские ученые нашли в атмосфере Венеры фосфин – ядовитый газ, имеющий биологическое происхождение. На земле такой газ производят анаэробные микроорганизмы, способы его получения необиологическим путем неизвестны. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет был предложен в качестве маркера возможного наличия жизни на них.

Первые аппараты для исследования Венеры запустил СССР в 1961 года, но экспедиция "Венеры-1" была неудачной. Первые снимки поверхности планеты передали ученым "Венера-9" и "Венера-10" в 1975 году, а спустя семь лет "Венера-13" и "Венера-14" сделали первые цветные изображения. Ни один из аппаратов не проработал на Венере более двух часов из-за невыносимых условий атмосферы.