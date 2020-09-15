Жириновский призвал убрать все захоронения с Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал убрать с Красной площади в Москве все захоронения, в том числе тело Владимира Ленина, передает РИА "Новости".

"Союз архитекторов предлагает придумать вариант нового предназначения Мавзолея - молодцы. Убрать все захоронения, слово Ленин употреблять не надо, русское слово, все, и [перенести] по месту захоронения родственников", - сказал Жириновский.

Депутат подчеркнул, что на Красной площади, "где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год", нельзя организовывать "кладбище". "Поэтому очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого, никто же не уничтожает захоронения, а переносит", - подчеркнул Жириновский, добавив, что решение может принять комендант Кремля, и никого ставить в известность не нужно.

Ранее Союз архитекторов объявил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина, однако спустя два дня отменил его на фоне критики. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал конкурс, расценив его как "откровенную провокацию".